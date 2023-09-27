«Успел слегка надавить грудью»: мгновения спасли бойца СВО от взрыва гранаты

Передовая оттачивает мастерство солдата очень быстро. А еще постоянные бои учат мгновенно реагировать на происходящее и быть постоянно начеку. Но иногда случается так, что солдат под воздействием невероятной усталости или в предвкушении отпуска теряет бдительность.

После одной опасной вылазки, когда экипаж российского БМП едва остался в живых, наши бойцы возвращались на позиции на своих двоих. Шли после бессонной ночи, перенервничавшие и очень уставшие и едва не совершили смертельную ошибку.

Солдат Андрей И. рассказал нашему корреспонденту, что бойцы двигались на рассвете по кукурузному полю.

«Мы очень хотели побыстрей вернуться к своим: передохнуть и поесть. Мой товарищ, который шел по зарослям первым, потерял бдительность, ведь мы почти дошли. Вдруг он резко остановился. Мы едва не налетели на него. Оказалось, он почти напоролся на растяжку, которую свои же и поставили», — заявил солдат журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Граната была присоединена к проволоке, которая была натянута между двумя палками. Среди стеблей, листьев и початков эту конструкцию было непросто заметить. Да и глаза у всех уже устали, добавил Андрей.

«Увидеть не увидел, но ребрами мой сослуживец эту проволоку почувствовал. Он успел слегка надавить грудью на растяжку, но вовремя остановился. Солдат потихоньку спустился вниз, и это место мы проползли. Весь обратный путь я сжимал в руке гранату. А когда мы, наконец, добрались до своих, мои пальцы до того затекли, что я не мог разжать кулак», — поделился собеседник издания.

Ранее мы писали, как Андрею и его товарищам удалось спастись, когда они потерялись среди позиций ВСУ.