«Даже если человек прописан, родные могут его выселить»: соцработник из Пушкино помогает людям, попавшим в беду
Соцработник Марина Марченко рассказала, как выручает людей, оставшихся без денег
Фото: [Из личного архива Марины Марченко]
Сегодня в России празднуют День социального работника. Неравнодушные и доброжелательные люди, посвятившие себя помощи другим, трудятся в разных городах Московской области.
Мы решили побеседовать с заведующей отделением срочного социального обслуживания КЦСО «Пушкинский» Мариной Марченко. Она работает в этой сфере более 30 лет, прошла путь от социального работника до заведующей.
«Наши подопечные — маломобильные, социально незащищенные граждане, попавшие в экстренную ситуацию. А вообще очень разный контингент: есть люди, которым нужна помощь в обслуживании, или те, кто ввиду возраста не может выходить из дома, а также молодые инвалиды. Или те, кому негде жить, так как есть проблемы в семье», — рассказала Марченко корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам собеседницы, в ее городе есть люди, которые остались без средств к существованию. Чтобы им помочь, соцработники договариваются о спонсорской помощи магазинов и помогают оформить инвалидность через медицинские организации для того, чтобы граждане могли устроить свой быт.
«Сегодня к нам обратился житель Пушкино, который ввиду заболевания не мог работать, но у него не была оформлена инвалидность. Мы помогли ему это сделать. Ежемесячно к нам обращается более 30 человек», — отметила заведующая.
Марченко подчеркнула, что соцработник должен отличаться доброжелательностью, надежностью и всегда ставить во главу угла не свои потребности, а потребности других людей.
«Если человек остался без жилья и не может себя обслужить, государство берет на себя обязанность обслуживать его в стационарных условиях. Мы можем помочь ему оформиться в дом-интернат. Даже если человек прописан, на сегодняшний день родные могут его выселить, если он потерял родственные связи», — отметила Марченко.
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