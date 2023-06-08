«И кости перестает ломить, и настроение улучшается»: соцработник из Подмосковья рассказала, как занимается с пожилыми

Сегодня в России празднуют День социального работника. Мы решили пообщаться с человеком, который трудится в этой сфере и узнать, чем такие неравнодушные и деятельные люди занимаются.

Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере КЦСО «Раменский» городского округа Бронницы Людмила Федосейкина рассказала о своих буднях. В сфере соцзащиты она работает достаточно давно, в июне получает диплом по специальности педагога-психолога. В КЦСО она ведет занятия по физкультуре, йоге и проводит культурно-массовые мероприятия. А также занимается с пожилыми людьми вокалом и танцами.

Для нашей героини работа с людьми, как она признается, не представляет сложности. Ей этот труд по душе.

«Мне всю жизнь нравилось общаться и делать добро — отстаивать интересы тех, кто сам за себя постоять не всегда может. Я всегда хотела быть общественным деятелем, и можно сказать, моя мечта исполнилась», — рассказала Людмила в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В группе у Федосейкиной 61 человек, но летом многие уезжают на дачу. А с оставшимися в городе Людмила занимается физкультурой на открытом воздухе. Люди признаются, что, когда стали ходить на занятия, у них облегчились многие недуги.

«Ко мне приходят с артрозами, сколиозом. Говорят, болят колени и суставы. Я отвечаю, что нужно работать над собой каждый день, и обязательно в группе. Так веселее, окружающие заряжают друг друга оптимизмом. Поэтому и кости перестает ломить. и настроение улучшается» — говорит соцработник.

Есть у Людмилы и 30-летние подопечные, и 55-летние. Но, по ее признанию, активность пожилых людей поражает — с ними никогда не бывает скучно. Она ходит на работу с удовольствием, придумала реквизит для занятий — мячи, фитболы, резиновые ленты. Ко всем старается подходить с душой.

Ранее мы писали, что в городском округе Воскресенск депутаты «Единой России» поздравили соцработников с профессиональным праздником.