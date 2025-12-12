Даже Малахов в шоке: культура отмены Долиной дошла даже до федеральных каналов

Андрей Малахов сообщил, что специальный выпуск программы «Пусть говорят» с участием Ларисы Долиной не привлек значительного внимания аудиторий. Телеведущий прокомментировал итоги рейтингов телепередач за период с 1 по 7 декабря в своем телеграм-канале, пишет « Краснодар ».

Эфир с интервью певицы вышел 5 декабря на Первом канале. Ради него была изменена сетка вещания. Несмотря на это, выпуск не попал в топ-10 самых популярных программ недели.

Согласно опубликованным данным, первое место заняло шоу «Привет, Андрей!». В числе лидеров также оказались выпуски «Вестей», «Поля чудес» и передача «Песни от всей души».

В интервью Лариса Долина рассказала о мошеннической схеме, из-за которой потеряла квартиру в центре Москвы. Она заявила, что действовала под давлением и считала, что оказывает помощь спецслужбам. Позже суд вернул ей жилье, проданное за ₽112 млн. Покупательница недвижимости, по данным программы, осталась без квартиры и без уплаченных средств.

Ранее сообщалось, что руководитель ФПБК требует удалить эпизоды с Ларисой Долиной из «Невероятных приключений Шурика».