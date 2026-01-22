«Даже матрица запуталась»: студенты-«близнецы» поставили в тупик неройсеть и жителей Ногинска

Видеоролик из подмосковного Ногинска стал не просто интернет-вирусом, а своеобразным тестом на прочность для систем искусственного интеллекта. Кадры, на которых двое подростков в идентичной форме движутся в поразительном едином ритме, породили массовое заблуждение: многие пользователи решили, что на экране братья-близнецы, пишет REGIONS .

Споры были настолько жаркими, что для разрешения вопроса к анализу подключили нейросеть. Результат оказался неожиданным: чат-бот, обрабатывавший запрос, впал в ступор и начал выдавать ошибки, не справившись с задачей идентификации.

Нейросеть, вероятно, ориентировалась на ключевые визуальные маркеры — одинаковую форменную одежду учебного заведения «Мособлпожспас», схожие прически и идеальную синхронность движений. Этого комплекса оказалось достаточно, чтобы система не смогла распознать двух отдельных личностей и корректно обработать запрос.

Как выяснилось, разгадка оказалась проще. В колледже «Энергия» пояснили, что на видео — первокурсники Артем и Матвей, не являющиеся родственниками.

«Два парня в форме «Мособлпожспаса» — это Артем и Матвей — первокурсники местного колледжа «Энергия». Они не братья-близнецы, а просто сокурсники, которые так синхронно вошли в роль будущих спасателей, что даже матрица запуталась», — развеяли тайну в колледже.

Человеческий коллектив продемонстрировал уровень синхронизации, способный временно «сломать» логику машины.

Ранее сообщалось, что умные очки свели с ума мужчину и заставили бросить семью.