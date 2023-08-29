«Температура Земли повысится»: использование текстиля может привести к масштабной экологической катастрофе

Масштабное и повсеместное использование синтетических тканей может уже достаточно скоро привести к катастрофе для нашей окружающей среды. Об этом рассказала российский эколог Маргарита Лупунчук.

По ее словам, сама по себе текстильная промышленность загрязняет почву тяжелыми металлами и другими вредными веществами, а работники таких предприятий постоянно находятся в зоне риска. Вдобавок и сами потребители тоже наносят вред экологии.

«Мы живем в эпоху избыточного потребления: люди покупают больше одежды, чем на самом деле им требуется. Мы выбрасываем одежду задолго до ее износа, просто потому что она вышла из моды. Мало кто из граждан дает одежде вторую жизнь, сдавая ее в секонд-хенды, благотворительные фонды или на переработку», — рассказала эколог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как результат — тонны текстиля попадают на свалки, а синтетические ткани при горении загрязняют атмосферу.

«В отчете ООН было обозначено, что к 2040 году температура Земли повысится на 2,7 градуса. Это приведет к затоплению береговых линий, усилению засух и к нехватке продовольствия», — отметила Лупунчук.

России, по ее словам, тоже грозит экологическая катастрофа.

«У нас на свалки ежегодно отправляются миллионы тонн текстиля. Огромная доля этого текстиля содержит в составе пластик, и он не разлагается. Сейчас количество одежды на душу населения в среднем в 10 раз больше нормы», — пояснила собеседница.

Чтобы этого избежать, уточнила эксперт, каждый должен начать с себя и изменить свое отношение к потреблению.

«Не скупайте одежду бездумно, в особенности, если речь идет о масс-маркете и дешевых вредных производствах. Сдавайте вещи в секонд-хенды и на переработку. Покупайте вещи из натуральных тканей», — посоветовала Лупунчук.

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