Даже зарплата в 300 тысяч не спасет: экономист раскрыла, как накопить на старость

Даже ежемесячный заработок в 300 тысяч рублей не гарантирует россиянину достойную пенсию. Особенности отечественной пенсионной системы устроены так, что сверхвысокие доходы практически не влияют на количество накопленных баллов. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова объяснила в беседе с URA.RU , как рассчитывается страховая пенсия, дает ли преимущество советский стаж и можно ли докупить недостающие годы за деньги.

Как рассчитать страховую пенсию

Финогенова делит всех россиян на две категории. Первые зарабатывают меньше максимальной суммы начислений взносов в Соцфонд. Вторые — больше. Парадокс в том, что сверхдоходы сверхпорога при расчете пенсии просто отсекаются.

Страховая пенсия (СП) считается по формуле: СП = ИПК × СПК + ФВ. То есть количество набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента, плюс фиксированная выплата. В 2026 году один балл стоит 156 рублей 76 копеек, а фиксированная выплата — 9 584 рубля 69 копеек.

«В этой формуле расчета страховой пенсии нас интересует одна переменная, которая не определена заранее, — это индивидуальный пенсионный коэффициент. Он зависит от двух параметров: стаж и размер зарплаты, с которого работодатели делают взносы в фонд», — объяснила она.

То есть, чтобы выйти на пенсию в 2026 году, нужно иметь 15 лет стажа и не менее 30 баллов. Требование жесткое — оно вступило в силу именно с этого года.

Какие периоды стажа берут в расчет

Индивидуальные коэффициенты складываются из трех периодов: советский и постсоветский (до 2001 года), с начала пенсионной реформы (2002–2014 годы) и с 2015 года по настоящее время. Для каждого — свои алгоритмы расчета.

«Если человек проработал 40 лет, то в расчет его пенсии включат советский и постсоветский период. Если он зашел на рынок после 2002 года, то последние два. А если недавно, то один, когда он, конечно, выйдет на пенсию», — конкретизировала Финогенова.

Работавшие до 2002 года попадают под механизм валоризации — перерасчета за счет стажа, который раньше не учитывался в полной мере. К расчету за стаж с 1991 по 2001 год прибавляют фиксированные 10%. Если есть еще и советский стаж (до 1991 года), добавляют по 1% за каждый полный год работы.

Как рассчитать пенсионные баллы

Современный расчет ИПК ведется по формуле: ИПК = (СВ / НСВ) × 10. СВ — сумма взносов на пенсионное страхование за год с зарплаты работника (53,4% от тарифа в 30%, уплачиваемого в Соцфонд). НСВ — нормативный размер страховых взносов, максимально возможная сумма взноса за год. В 2026 году предельная база составляет 2 миллиона 979 тысяч рублей, или 248 тысяч 250 рублей в месяц. «Если зарплата выше, все, что свыше этой суммы, уже не учитывается при расчете ИПК», — подчеркивает Финогенова.

Итог: даже при зарплате 300 тысяч рублей в месяц работнику начислят не более 10 баллов за год. Поэтому эксперт советует при высоких доходах формировать будущую пенсию из негосударственных источников.

Как купить недостающий стаж

Если стажа для страховой пенсии не хватает, его можно докупить добровольными взносами в Социальный фонд. Минимальный взнос в 2026 году — 71 525,52 рубля. За эту сумму начислят один год стажа и 0,975 пенсионного балла. Максимальный взнос — 572 204,16 рубля — принесет один год стажа и 7,799 балла. В течение года можно приобрести не более одного года стажа, а всего — не более половины требуемого срока (7,5 лет). При этом покупать баллы могут только официально неработающие граждане.

Таким образом, надеяться только на государство не приходится. Накопление на старость — личная задача, и чем раньше она начнет решаться, тем выше шанс, что пенсионные годы не превратятся в выживание. Советы эксперта сводятся к простой истине: считать баллы, помнить о советском стаже и при первой возможности открывать негосударственный пенсионный фонд. Потому что даже 300 тысяч в месяц на работе не гарантируют 30 тысяч на заслуженном отдыхе.

