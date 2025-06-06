DDoS-атака: пользователи не могут воспользоваться сайтом и приложением РЖД

Сайт и мобильное приложение российского железнодорожного холдинга РЖД подверглись масштабной DDoS-атаке, которая привела к временным сбоям в работе сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В РЖД отметили, что специалисты активно работают над восстановлением полноценного функционирования ресурсов.

Несмотря на технические неполадки, кассы на станциях и вокзалах продолжают работать в штатном режиме, а продажа билетов осуществляется без перебоев.

По информации сервиса Downdetector, на работу ресурсов РЖД пожаловались уже более 250 человек. Основные трудности связаны с онлайн-покупкой билетов.

DDoS-атака представляет собой вид кибератаки, при котором злоумышленники используют большое количество зараженных устройств (компьютеров, серверов или других подключенных устройств), чтобы одновременно отправлять огромное количество запросов на целевой сайт или сервер. Цель такой атаки заключается в перегрузке системы, чтобы сделать ее недоступной.

Ранее стало известно о взломе телефона главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.