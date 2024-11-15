DE: кандидат в главы Пентагона Хегсет в 2015 году попал топором в музыканта

Дональд Трамп выдвинул Пига Хексета в качестве претендента на пост главы Министерства обороны США. Этот человек девять лет назад был замешан скандалом, когда он попал топором в одного из музыкантов. Об этом сообщило издание Daily Express.

Пиг Хексет, которого сейчас прочат в руководители Пентагона, в 2015 году участвовал в шоу Fox and Friends. Он принимал участие в соревнованиях по метанию топора, и во время броска промахнулся по мишени, зато зацепил рукояткой этого снаряда барабанщика Джеффа Проспери. История получила продолжение через три года, именно тогда музыкант подал в суд на телеканал Fox News за полученные во время съемок травмы. При этом ведущие сразу после инцидента предлагали ему медпомощь и компенсацию, но тот отказался от всего, заявив, что с ним все в порядке. Позже ситуация была урегулирована в досудебном порядке.

Ранее другой ставленник Трампа, Марк Рубио, который метит на должность госсекретаря, высказался о своей будущей политике. По его мнению, Соединенные Штаты должны в первую очередь соблюдать собственные интересы. Они также будут продвигать мир с помощью силы.