Дебош у памятника в Серпухове: подростки-осквернители могут избежать ответственности

Неприятный инцидент с участием группы подростков, осквернивших памятник великим князьям Донскому и Владимиру Храброму на привокзальной площади Серпухова, получил широкий резонанс в местных социальных сетях. Юрист из округа Алексей Соловьев в беседе с REGIONS дал правовую оценку скандальной истории.

Инцидент произошел в вечернее время. Свидетели зафиксировали, как дети забрались на монумент, плевались в близлежащий фонтан и повредили указатель у туристическо-информационного центра. После «акта вандализма» подростки скрылись на автобусе № 27.

После того как видео происшествия попало в сеть, администрация городского округа пообещала принять меры. Там подчеркнули, что после установления личности детей, с ними и их законными представителями будут проведены соответствующие воспитательные беседы.

Однако, как пояснил юрист Алексей Соловьев, одними только воспитательными беседами последствия для родителей могут не ограничиться. Главный юридический нюанс, по словам эксперта, кроется в возрасте вандалов и наличии у них собственного имущества:

Ответственность родителей за ущерб: согласно законодательству, за действия и ущерб, причиненный несовершеннолетними, ответственность несут их законные представители (родители). Даже если подростку уже исполнилось 14 лет, но у него нет личных доходов или имущества для возмещения ущерба, финансовая ответственность полностью ложится на родителей. Это означает, что им придется оплатить восстановление поврежденного указателя или иного имущества.

Административный штраф: если подросткам уже исполнилось 16 лет, их могут привлечь к административной ответственности по статье 7.17 КоАП РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества»). По этой статье предусмотрен штраф до 500 рублей.

Таким образом, инцидент на привокзальной площади станет для родителей не только поводом для строгой беседы, но и может привести к финансовым затратам, связанным с возмещением ущерба, нанесенного общественному имуществу. Однако вероятность того, что с детьми просто побеседуют и отпустят также остается высокой.

