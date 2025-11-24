Зловещая находка: неизвестные пытались сжечь цинковые гробы на кладбище в Подмосковье

Шокирующая находка на кладбище в подмосковной деревне Саурово взволновала жителей Павловского Посада — на территории погоста обнаружены четыре пустых цинковых гроба со следами преднамеренного поджога. Подробности выяснил REGIONS .

Металлические контейнеры, обычно используемые для транспортировки тел или захоронения неопознанных, были деформированы огнем и покрыты копотью, что свидетельствует о попытке их уничтожения прямо на священном месте.

«Это ужасно! Четыре гроба, и видно, что их кто-то пытался сжечь. Что там могло быть? И почему так произошло?» — сказала REGIONS местная жительница Анна Кудякова.

Администрация Павлово-Посадского округа, комментируя инцидент, сообщила, что на окраине кладбища действительно обнаружены металлические ящики вместе с пакетами пищевых отходов, пустыми бутылками и следами костра. Версия следствия — на территории могли ночевать неизвестные лица, которые и оставили после себя мусор и поврежденные огнем предметы. Сотрудники организации «Благоустройство» уже провели уборку и вывезли все следы противоправных действий.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили могилу десантника и скрылись.