Дебошир избил кузбассовца в баре за отказ оплатить чужой счет

Инцидент случился на проспекте Металлургов в Новокузнецке. По предварительной информации, мужчина заприметил в баре 20-летнего парня и попросил рассчитаться вместо него. Он отказался. После конфликта дебошир набросился на посетителя, очевидно, решив заставить его выложить деньги за чужой заказ.

Администратор бара нажала на тревожную кнопку и уведомила Росгвардию об обстановке. Силовики приехали оперативно и задержали агрессора, по вине которого пострадал другой человек. Характер его травм не уточняется. Также неизвестно, были ли знакомы оппоненты ранее. Эти и другие подробности выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области водитель попался на пьяной езде. Он спешил похоронить собаку.