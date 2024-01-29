Под Тюменью задержали пьяного водителя, который ехал на похороны собаки

В Уватского районе Тюменской области водитель создал опасную ситуацию на дороге и был задержан силовиками. Он оправдывался тем, что ехал хоронить свою любимую собаку, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на комментарий пресс-службы регионального ГИБДД.

Инцидент случился в селе Туртас. Как сообщили в госавтоинспекции, 38-летний мужчина на машине Lada подозрительно управлял транспортом. Сотрудники ГИБДД остановили тюменца. Оказалось, что водитель был очень пьяным. Прибор показал 2,01 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

При этом нетрезвый мужчина объяснил, что ехал хоронить собаку. Однако даже это не освобождает его от соблюдения закона. К тому же, автомобилист уже привлекался за пьяную езду и был лишен прав в 2021-м.

Lada отправили на штрафстоянку. Водителя задержали. Сообщается, что он может стать фигурантом уголовного дела за очередное нарушение ПДД.

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