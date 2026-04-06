Дебоширам билеты в два раза дороже: блогер предложил ввести рейтинг пассажиров поездов как в такси

Представьте мир, где билет на поезд стоит не одинаково для всех, а зависит от того, как вы себя вели в прошлой поездке. Звучит фантастически? Блогер Стас Васильев (известный как «Ай, как просто!») в эфире радио Sputnik предложил именно такую систему — ввести рейтинг для пассажиров поездов, как в такси или каршеринге.

По его словам, идея в том, что после каждой поездки вы оцениваете проводницу, а она — вас. И на основе средней оценки формируется цена следующего билета. Образцовые пассажиры с пятерками получают скидки и дешевые билеты. А дебоширы, которые пьянствуют, матерятся или мешают соседям, платят в два раза больше. По задумке блогера, это справедливо: культурный человек не должен субсидировать хамство.

Блогер отметил, что на практике это даст, во-первых, резкое сокращение конфликтов в вагонах. Люди дважды подумают, прежде чем устроить скандал, если знают, что следующий билет обойдется им в космос. Во-вторых, у проводников появится реальный рычаг воздействия на хулиганов, а не просто беспомощное «вызываем наряд». В-третьих, пассажиры станут вежливее и внимательнее друг к другу — чисто из экономии. Конечно, система не идеальна. Кто-то скажет, что проводники могут злоупотреблять оценками или что это нарушает право на равный доступ к транспорту.

