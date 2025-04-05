Дед до смерти избил внука-младенца на северо-западе Москвы, возбуждено дело

В одном из домов на северо-западе Москвы обнаружили тело ребёнка, которого, по всей видимости, забили до смерти. По подозрению в совершении преступления задержан его дедушка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве в официальном Телеграм-канале.

В пресс-службе сообщили, что по этому инциденту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетнего. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета Москвы. По предварительным данным, травмы ребенку нанес его дедушка, родившийся в 1974 году.

«Вечером 5 апреля в квартире жилого дома, расположенного на улице Твардовского в Москве, обнаружено тело мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре города заявили, что мужчина, который нанес травмы грудничку, был в состоянии алкогольного опьянения. В момент происшествия в квартире также находилась пожилая женщина — предположительно, она тоже была под воздействием алкоголя.

«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетнего, на контроле в прокуратуре», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в детский сад в Новой Москве ворвался неизвестный вооруженный мужчина. В результате инцидента пострадал человек.