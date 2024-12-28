Дед Мороз признался, о чем его чаще всего просят взрослые на Новый год

Московский Дед Мороз рассказал в беседе с РИА Новости, что самые частые просьбы к нему со стороны взрослого поколения на Новый год — это закрыть ипотеку.

Кроме того, по словам сказочного волшебника, его часто просят в последнее время здоровья близким и мира на всей земле.

«Взрослые хотят, чтобы ипотеку закрыл дедушка. Как будто у меня бездонный карман. Но я помогаю в силу возможности, обращаюсь к тому, кто может это сделать или кто решает эти вопросы. Но не все вопросы же дедушка решает, правильно? Не могу же всем пенсионерам из Дальнего Востока купить квартиру в Москве», — рассказал главный столичный волшебник.

Он подчеркнул, что не может вспомнить случаев, когда дети требовали от него деньги вместо подарков, а вот взрослые иногда просят, но, правда, не в значительных размерах, признался Дед Мороз.

Ранее в Госдуме рассказали об активизации мошенников, что при помощи новых схем обмана россиян орудуют под видом Деда Мороза и Снегурочки