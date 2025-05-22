Дед Мороз раскрыл свое настоящее место жительства

Дед Мороз из Великого Устюга опроверг информацию о том, что переехал жить в Воркуту.

Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появились сообщения о том, что врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн якобы сказал, что «настоящий Дед Мороз — в Воркуте».

«Я, конечно, понимаю, зимой везде холодно, но давайте будем честными друг с другом. Мое сердце и все мои сказочные помощники уже много-много лет ждем вас именно здесь — в Великом Устюге Вологодской области», — сказал сказочный волшебник.

В вотчине у Деда Мороза есть деревянный дом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Туристы приезжают сюда круглый год. Здесь можно посетить экскурсии, встретиться с разными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом.

Ранее сообщалось о том, что житель Кузбасса появился на улице в костюме Деда Мороза.