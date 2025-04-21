Зима в апреле: кузбассовцы встретили на улице Деда Мороза

В Кузбасс после летней жары резко вернулась зима. В некоторых городах региона образовался гололед и сильно похолодало. Местный житель Березовского решил поднять горожанам настроение. Он надел костюм Деда Мороза и пошел прогуливаться по улицам. По данным издания, прохожие радовались встрече с Дедом Морозом. Они улыбались и фотографировались с ним. Много фото появилось в социальных сетях.

Судя по фото, при виде Деда Мороза горожане выходили из магазинов и аптек, чтобы посмотреть на неожиданного для весны персонажа. Горожанин взял с собой посох, украшенный дождиком.

По информации издания, в регионе выпало много снега. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 21 апреля, жителям Кузбасса не стоит ожидать потепления. Предполагается, что выпадут осадки в виде снега и дождя. В РСЧС предупредили, что скорость ветра может увеличиться до 25 м/с.

Ранее синоптик Тишковец сообщил, что в Москве и Московской области в ближайшие выходные ожидаются резкие изменения погоды.