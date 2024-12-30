Дед Мороз рассказал, как у него просили в подарок лошадь и подводную лодку

Московский Дед Мороз рассказал в беседе с РИА Новости о необычных подарках, что просили у него российские жители. Так, в посланиях на Новый год поступали просьбы подарить к празднику лошадь и даже подводную лодку.

Волшебник признался, что посоветовал автору послания построить сначала конюшню, а уж потом рассчитывать на такой серьезный подарок, как конь.

«Подводную лодку просили. Лошадку просили. А я сразу говорю: если лошадку ты просишь или котика, ты сначала узнай все о нем. Конюшню построй, научись управлять, научись кормить и так далее, а уж потом запросы такие делай», — сказал Дед Мороз.

В беседе с корреспондентом агентства было подчеркнуто, что все устремления должны быть реалистичными и соответствовать потребностям.

«А то так можно запросить и полет в космос, а я же такие вопросы не решаю», — добавил волшебник.

Ранее «Почта России» раскрыла, какие подарки чаще всего просят жители России на новогодние праздники в своих письмах к Деду Морозу.