Дед Мороз застрелил владельца магазина в Чувашии

В городе Канаша (Чувашия) неизвестный в костюме Деда Мороза убил владельца продуктового магазина, сообщил ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов республики.

Отмечается, что инцидент произошел днем, 2 января. Мужчина, переодетый в костюм главного волшебника зимы, выстрелил в хозяина магазина из двуствольного ружья после непродолжительной беседы. На видео, распространившихся в СМИ, также видно, что владелец торговой точки и преступник успели сделать селфи.

Мотивы этого преступления остаются неясными. Следственные органы отрабатывают различные версии, а сотрудники полиции изучают возможные улики и опрашивают свидетелей.

На камерах также видно, что на мужчине были прозрачные очки. Его лицо было прикрыто бородой, а на голове была шапка Деда Мороза.

По информации телеграм-канала Mash, подозреваемого в убийстве владельца уже задержали. Им оказался бывший заключенный, который, как отмечает источник, отомстил хозяину магазина — именно он мог отправить мужчину в тюрьму.

На допросе «Дед Мороз» признался, что специально купил костюм для конспирации — он надеялся, что так его не поймают.

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