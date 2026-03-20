«Дедушка потерял челюсть»: как соцсети Щелкова помогли пенсионеру вернуть дорогой протез

В подмосковном Щелкове произошла необычная, но очень трогательная история, наглядно показавшая, как интернет-сообщество может прийти на помощь в самой нестандартной ситуации. Все началось с фотографии, опубликованной в одном из местных телеграм-каналов: на снимке в снегу лежал дорогостоящий зубной протез, передает REGIONS.

Реакция пользователей оказалась неоднозначной. Одни посмеялись над курьезным снимком, другие удивились, зачем вообще выкладывать такое в сеть. Однако нашлись и те, кто отнесся к посту с сочувствием и предположил, что у протеза есть хозяин, который его ищет.

Как выяснилось, так оно и было. Вскоре в комментариях появилась благодарность от местной жительницы. Оказалось, что челюсть потерял пожилой охранник. Мужчина уже отчаялся найти пропажу, но благодаря местному каналу и подсказке студента его имущество вернулось к владельцу.

Женщина, написавшая в комментариях, поблагодарила за публикацию и рассказала, что дедушка-охранник потерял протез и сегодня поделился радостью, что нашел его благодаря местному каналу. Она подчеркнула, что такой протез стоит очень дорого.

История вызвала бурное обсуждение. Многие признали, что, несмотря на первоначальный смех, публикация принесла реальную пользу. Одна из пользовательниц отметила, что сразу подумала, что хозяин найдется — так что и посмеялись, и доброе дело сделали.

Участники обсуждения также обратили внимание, что потеря протеза — это не только серьезный финансовый ущерб (стоимость качественного изделия может достигать 30 тысяч рублей), но и большие бытовые трудности, ведь изготовление нового занимает несколько недель.

Ранее сообщалось, что в Мытищах пенсионерка поблагодарила водителей за поиски забытой рыбы.