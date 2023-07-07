Дедушки и бабушки работают, чтобы выжить: пожилым гражданам США приходится страдать из-за экономики Байдена

Президент США Джо Байден в соцсетях заявил, что безработица в его стране была ниже четырех процентов в течение самого длительного периода за последние 50 лет, а инфляция — меньше половины той, что была год назад.

По словам политика, Америка переходит от «просачивающейся экономики к байденомике». Граждане уже не раз выражали свое недовольство новым экономическим планом Байдена, но на этот раз напомнили президенту, что из-за его действий работать, чтобы выжить, приходится даже пожилым людям.

«У вас есть дедушки и бабушки, которые работают, чтобы платить за еду и жилье. Социального обеспечения недостаточно»; «Сейчас американцы работают усерднее, чтобы выжить. Каждый должен работать на двух-трех работах, чтобы платить за еду и проживание»; «Байденомика: все стоит вдвое дороже, зарплаты не поспевают за ценами, а счета оплачивает следующее поколение», — пишут пользователи.

Некоторые американцы отметили, что правительство страны распоряжается деньгами налогоплательщиков не так, как этого хочет народ.

«Когда правительство тратит наши налоговые деньги на вещи, которые мы не хотим, вы думаете, что мы можем не задавать вопросов по этому поводу?»; «О, спасибо за урок экономики! Теперь вы можете объяснить, почему мой банковский счет все еще отрицательный?» — задаются вопросом граждане.

Также комментаторы уверены, что многие компании страны просто не знают о том, что инфляция якобы снизилась, и статистика безработицы не такая радостная, какой ее видит Байден.

«Если инфляция действительно ниже, то сообщите об этом компаниям. Они еще не получили это сообщение»; «Сэр, сегодняшние цифры говорят о том, что все больше американцев устраиваются на вторую и третью работу, чтобы позволить себе предметы первой необходимости. Новых людей на рынке труда нет», — пишут юзеры.

Ранее американцы нашли решение экономических проблем, созданных Байденом.