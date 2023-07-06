«Попросите НАСА построить нам машину времени»: американцы нашли решение экономических проблем, созданных Байденом

Американский президент Джо Байден в соцсетях заявил, что экономика его страны не сможет конкурировать с финансовыми показателями других государств, если миллион родителей не буду работать, потому что не могут позволить себе уход за детьми.

Именно поэтому, по словам политика, местная администрация работает над тем, чтобы уход за детьми стал более доступным, а родители могли обеспечивать своих детей.

Местные жители в комментариях к публикации напомнили Байдену, что на сегодняшний день родители вынуждены работать для того, чтобы просто существовать.

«Позорно, что при вашей экономике оба родителя вынуждены работать, чтобы выжить, не по своему выбору»; «Работать подальше от детей, чтобы тратить деньги на уход за детьми. Это имеет смысл»; «Сделайте налоги снова доступными и обоим родителям не придется работать», — пишут американцы.

В комментариях Байдену посоветовали воспользоваться наукой, чтобы улучшить жизнь граждан. Например, отправиться в прошлое до того, как он занял должность президента.

«Попросите НАСА построить нам машину времени, чтобы вернуться в прошлое до байденомики — тогда все было доступно»; «Давайте начнем с того, что прекратим инфляцию наших с трудом заработанных денег и начнем сокращать налоги», — отмечают юзеры.

Ранее американцы осудили Байдена за слова о Дне независимости.