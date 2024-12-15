Деды Морозы стали вручать повестки гражданам Украины

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) стали переодеваться в Дедов Морозов, а затем раздавать мужчинам и молодым людям повестки в качестве «подарков». Об этом сообщает «Страна.ua».

Тревожные кадры распространились в Telegram-каналах. На видео показано, как люди в камуфляже, сотрудники ТЦК, выходят из транспорта и переодеваются в красные мантии и надевают бороды. Работники умело перевоплощаются в сказочных персонажей, и все ради набора призывников в ВСУ.

Украинцы стали предупреждать знакомых об обмане. Советуют обходить военкомов под новогодним прикрытием, в противном случае их могут забрать для оформления на службу.

Ранее посольство Дании в Киеве предупредило граждан о вероятности нападения сотрудников ТЦК на улицах.