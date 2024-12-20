В районе к югу от важного населенного пункта Курахово, который практически полностью контролируется российскими войсками, наши военные полностью уничтожили так называемый «Успеновский мешок», сообщает Deep State.

По информации из украинского источника, подразделения российских войск успешно взяли населенные пункты Трудовое и Успеновку, завершив тем самым захват последнего участка «Успеновского мешка». Также был освобожден населенный пункт Константинопольское. В данный момент российские войска проводят перегруппировку на взятой территории.

«К сожалению, выйти из него смогли не все и пусть это будет на совести до конца дней ответственных за эту ошибку», — пишет DS.

Украинские источники также отмечают, что российские войска усилили активность на флангах нового потенциального «котла» вокруг Курахово. Из Старых Тернов продолжаются атаки в направлении Шевченко-Андреевка. Кроме того, давление усиливается со стороны ранее полностью освобожденной Солнцевки.

«В районе Зеленовки российские войска активно используют технику и пехоту, забрасывая ее как можно ближе к линии столкновения, там она рассредоточивается и пытается закрепиться в посадках, с целью дальнейшего продвижения», — пишут вражеские ресурсы.

Ранее сообщалось, что войска РФ блокировали группировку ВСУ на территории Кураховской ТЭС.