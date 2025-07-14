Дееспособные россияне стали узниками психоневрологических интернатов

В Кемеровской области прокуратура начала масштабную проверку психоневрологических интернатов (ПНИ) после многочисленных жалоб на нарушения прав проживающих. Канал RT узнал , что пережили пациенты учреждения.

Дееспособные люди, в основном бывшие воспитанники детдомов, сообщают о принудительном удержании, избиениях, насильственном введении транквилизаторов и принудительном труде. Собеседник канала, Михаил (имя изменено), три года провел в ПНИ после перевода из детского дома. Несмотря на отсутствие психических расстройств, его не выпускали, а за попытки сбежать — запирали в изоляторе и кололи сильнодействующими препаратами.

По словам Михаила, однажды у него нашли мобильный телефон, что вызвало скандал с дальнейшими жуткими последствиями.

«Медсестра вызывала санитаров, меня заломали и поставили укол. И это не единичный случай, в еду тоже подсыпали, чтобы люди тише были. Потом сутки спишь, просыпаешься с ужасной сухостью во рту, без слюней, голова в тумане, не понимаешь ничего. Эти лекарства дают ежедневно, без перерыва, чтобы организм не мог восстановиться, — буквально превращают человека в овощ», — говорит Михаил.

Вырваться помог юрист Алексей Мухин, который забрал его и еще одного пациента, проведшего в интернате 20 лет.

Валерий, еще один подопечный ПНИ, три года борется за выход из интерната. Он отказался подписывать договор соцобслуживания, но его продолжают удерживать. Прокуратура подтвердила незаконность его содержания, однако руководство интерната игнорирует предписания.

«Помимо того что не выпускают, жалуются, что в наказание закалывают транквилизаторами, бьют (обычно не сами санитары, а руками актива из проживающих), отбирают пенсии, у кого есть квартиры — могут сдавать, оформив доверенность. Даже бывало, что кредиты на людей вешали», — описывает проблемы адвокат Мухин.

По словам юриста, конкретно в кузбасских ПНИ распространены практики, напоминающие средневековые пытки: избиения руками других пациентов, лишение связи, подмена документов.

В администрации региона при этом заявили, что нарушения не подтвердились, однако Мухин утверждает: проверки часто формальны, а жалобы списывают на психическое состояние заявителей.

Координатор движения «СТОП ПНИ» Мария Сиснева поясняет: в Москве и крупных городах ситуация лучше благодаря проектам сопровождаемого проживания. Но в глубинке ПНИ до сих пор работают по принципу «крепостного права».

Пока прокуратура в Кемеровской области проводит проверку ПНИ.

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