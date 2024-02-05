«Дефицит будет нарастать»: выяснилось, почему в России сохранится нехватка IT-специалистов

Уже довольно продолжительное время в России наблюдается дефицит IT-специалистов, а спрос на них только продолжает расти.

Гендиректор компании HTML-Academy Александр Першин рассказал нам, почему возникла столь сложная ситуация, и может ли она разрешиться в ближайшем будущем.

«Крупные компании начали активно наращивать свои айти-подразделения, которые либо развивают существующие продукты, либо занимаются импортозамещением. Кроме того, активно растет сегмент рынка заказной разработки, замещающей импортные решения. В прошлом году был интересный эффект — за границу ушли множество аутсорсеров, традиционно работавших на Запад, и в России осталось много средних и старших специалистов из этих компаний, которые отказались уезжать. Они временно охладили рынок», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Компании, продолжил эксперт, впитывали ушедших из аутсорсеров сотрудников, но они закончились, и нехватка стала ощущаться. Усугубило положение то, что в 2022 и 2023 году практически приостановился найм новичков, поэтому этот канал дал намного меньше специалистов, чем раньше.

«В ближайшей перспективе ситуация не поменяется. Дефицит кадров будет нарастать. Снизиться он может только за счет снижения скорости разработки продуктов и импортозамещения. Сейчас наблюдается рост промышленности, и IT-сфера стала непривлекательной для так называемых свитчеров, то есть взрослых людей, меняющих специальность на IT. Единственный и маловероятный сценарий, при котором за 3-5 лет можно будет изменить ситуацию, это если растущие компании начнут выделять бюджеты на привлечение новичков и их обучение», — подчеркнул Першин.

А вот санкции, считает наш собеседник, на доступность и жизнь IT-специалистов не повлияли. Если европейской компании нужно работать с сотрудниками из России и платить им деньги, либо наоборот, российской компании нужно платить кому-то за рубежом, проблем в этом нет. Единственное исключение — организации, где невозможна удаленная работа.

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