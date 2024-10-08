Дефицита «нет и не будет»: в Рыбном союзе РФ заявили о переизбытке красной икры

Ожидается, что после Нового года, когда спрос на красную икру резко упадет, цены на нее начнут снижаться. Об этом сообщил РБК, цитируя слова председателя Рыбного союза Александра Панина.

Несмотря на невысокий вылов лососевых, в России не ожидается дефицита красной икры. Предложение этого деликатеса превышает уровень потребления, хотя цены на него выросли из-за повышенного спроса.

В 2023 году производство красной икры превысило среднегодовой объем потребления на 10 тыс. тонн. Поэтому переработчики сохранили большие переходящие запасы замороженной икры с прошлого года.

Кроме того, российские рыбаки добыли 228,6 тыс. тонн лососевых с начала 2024 года. Этого количества достаточно как для обеспечения внутреннего рынка, так и для экспорта.

Ранее главный диетолог Подмосковья Пичугина перечислила продукты, которые защитят от последствий стресса. Среди них также есть красная икра.