Деформация пальцев и боли в спине: назван неожиданный вред летней обуви

Удобная летняя обувь, которую многие носят каждый день, может оказаться опасной для здоровья. Врач-ортопед Сергей Проценко в беседе с редакцией VSE42.Ru предупредил: кроксы и шлепанцы лишают стопу необходимой поддержки, провоцируют плоскостопие, деформацию пальцев и хронические боли в суставах и спине.

Лето — время легкой обуви, но за кажущимся комфортом скрываются серьезные риски. Травматолог-ортопед объяснил: жесткая плоская подошва не амортизирует удары при ходьбе, и вся нагрузка идет на кости и суставы. Это первая причина будущих проблем.

Вторая — конструкция шлепанцев и кроксов. Отсутствие задника нарушает стабильность пятки, а пальцам приходится постоянно поджиматься, чтобы удержать обувь. Такой неестественный режим работы мышц быстро приводит к утомлению и создает благоприятную почву для плоскостопия, особенно у детей.

Список последствий, по словам врача, не ограничивается плоскостопием. Регулярное ношение неправильной обуви грозит деформацией пальцев, образованием болезненных мозолей, изменением походки и перегрузкой позвоночника. Со временем это выливается в хронические боли, которые сложно лечить без отказа от любимых сланцев. Врач советует не превращать кроксы и шлепанцы в повседневную обувь, оставляя их для коротких выходов на пляж или во двор.

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