Около двенадцати тысяч наблюдателей подготовили для работы на выборах в Подмосковье

Во второй день голосования на участки вышли практически сто процентов наблюдателей, подготовленных для работы на выборах. Об этом рассказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. За два месяца было обучено в общей сложности около 12 тысяч человек.

«Общественная палата Московской области — полноценный субъект общественного контроля», — напомнила Дмитриева.

Работа наблюдателей вызвала интерес: зампред ОПМО отметила, что в первый день голосования поступали вопросы, в том числе, о том, как проходила их подготовка.

Член Общественной палаты Московской области Константин Куракин объяснил, что будущим наблюдателям давали глубокие правовые знания. Акцент делали на «Кодексе этики наблюдателя» и «Чек-листе» — стандарте, на что в первую очередь обращать внимание.

Ранее сообщалось, что в дни выборов в Подмосковье для членов избиркомов будет работать линия психологической помощи.