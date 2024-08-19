Деятельность фонда Клуни признали нежелательной в России
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Генпрокуратура России признала деятельность фонда актера Джорджа Клуни нежелательной на территории Российской Федерации, сообщило ТАСС.
В ведомстве отметили, что деятельность неправительственной организации Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость), основанной в Нью-Йорке голливудским актером Джорджем Клуни и его женой, считающей себя юристом в области международного права, признана нежелательной в России.
Генпрокуратура пояснила, что фонд поддерживает дискредитацию России.
Уточняется, что организация финансирует общественных деятелей, покинувших Россию, а также экстремистов и участников террористических организаций. Кроме того, основатели фонда, прикрываясь гуманитарными идеями, призывают к уголовному преследованию руководства России, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Депутаты мирной России».