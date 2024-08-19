Деятельность фонда Клуни признали нежелательной в России

В ведомстве отметили, что деятельность неправительственной организации Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость), основанной в Нью-Йорке голливудским актером Джорджем Клуни и его женой, считающей себя юристом в области международного права, признана нежелательной в России.

Генпрокуратура пояснила, что фонд поддерживает дискредитацию России.

Уточняется, что организация финансирует общественных деятелей, покинувших Россию, а также экстремистов и участников террористических организаций. Кроме того, основатели фонда, прикрываясь гуманитарными идеями, призывают к уголовному преследованию руководства России, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Депутаты мирной России».