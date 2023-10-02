«Действительно кардинальные перемены»: эзотерик рассказала, как изменить свою судьбу

Мэрилин Монро, Дональд Трамп — что общего у этих людей? Абсолютно ничего. Ведь первая полностью изменила свою судьбу, а второй, теряя все и по несколько раз, все равно остается богатым.

Эзотерик и таролог Мариана Абравитова рассказала, можно ли изменить свою судьбу и кому это под силу. По ее словам, для этого потребуются титанические усилия.

«Судьбу крайне сложно изменить, если она прописана в жестком каркасе. Недостаточно быть очень хорошим человеком и противодействовать каким-то наклонностям. Это крайне сложно, потому что работают очень сильные, мощные включения энергетические», — заявила Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если желание выбиться в люди огромно, но есть понимание, что судьба ведет по узкому коридору, где выше определенной суммы не заработать, то усилия должны быть очень серьезными, добавила эзотерик.

«Это должны быть действительно кардинальные перемены. Например, смена имени и фамилии. Это всегда будет коррекция судьбы. Людям кажется, что, взяв красивое имя, отчество и фамилию, судьба тоже станет красивой. А иногда получается наоборот», — пояснила Абравитова.

Прежде чем пойти на этот шаг, стоит проконсультироваться со специалистами-эзотериками, заключила собеседница издания.

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