«Смерть ваших близких»: эзотерик предостерегла начинающих колдунов магии Вуду

Извести ненавистную начальницу или коллегу, наслать болезни и нищету на разлучницу, просто уничтожить человека физически. Что может быть проще? Надо просто смастерить куклу и воткнуть в нее иголок побольше — так думают доморощенные колдуны, упиваясь своим всесилием. Правда, выживет ли сам маг —большой вопрос.

Известная эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», чем опасны ритуалы Вуду.

«Любые виды магии являются закрытой системой. Если вы нашли какие-то инструкции в интернете или изготавливаете вольт самостоятельно, то это не так просто, как кажется. Воткнул иголочку в сердце, пронзил партнера и все — он тебя полюбит навечно. Или, наоборот, кому-то нанес вред. Просто и опасно», — привела пример Абравитова.

Обряды из интернета не только бесполезны, но еще и очень опасны. Магические знания передаются от мастера к ученику, подчеркнула эзотерик. Никто не будет записывать и выставлять в широкий доступ сакральные знания.

«Если вы решили самостоятельно заняться с магией, то из этого ничего не получится, кроме ущерба для себя, потому что магические границы находятся под защитой. Это как взломать швейцарский сейф — если вы не знаете кода, вам кувалда не поможет», — пояснила Абравитова.

Но самое страшное может грозить человеку, который пытается проводить черные обряды.

«Отдача будет по разным направлениям вашей жизни, жизни ваших родных и близких. Это будет в виде физических страданий, болезней, пожаров, потери работы и денег, потери семьи. Или кое-что еще пострашнее — смерть ваших близких. Поэтому лезть туда ни в коем случае нельзя», —предостерегла собеседница издания.

Ранее эзотерик Абравитова рассказала, как запрограммировать себя на неудачу.