«Нужны строгие нравственные фильтры»: Мишонова поддержала запрет сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о преступных группировках в Татарстане романтизирует бандитский мир в глазах молодежи, а потому должен быть запрещен. Об этом заявила омбудсмен по правам ребенка в республике Ирина Волынец, пишет «Татар-информ».

По информации источника, Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить, соответствует ли проект указу президента РФ об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Со своей региональной коллегой согласилась и Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, в РФ необходимо более тщательно относиться к тому, что смотрят и читают дети.

«Не важно, где они смотрят эти фильмы, читают книги, слушают песни: на государственных каналах, в муниципальных библиотеках или на каких-то онлайн-платформах. Нужны строгие нравственные фильтры, которые исключат в принципе возможность появления контента, противоречащего ценностям и идеалам, которые мы пытаемся в последние годы сформировать в нашем обществе», — пояснила омбудсмен в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мишонова уточнила, что важно понимать, чему мы хотим научить детей.

«Материться погромче, грабить, вести асоциальный образ жизни или все-таки жить во взаимном уважении с другими членами общества, любить свою страну, стремиться обзавестись семьей и родить детей? В этом смысле я выступаю за строгую цензуру. Контенту, который идет вразрез с государственной молодежной политикой, не место на наших площадках», — считает омбудсмен.

Руководитель и основатель бойцовского клуба «Александр Невский» Александр Солдатенков добавил, что одной из причин романтизации героев сериала «Слово пацана» и всего криминала в целом является недостаток общения с молодежью и смещенные социальные ориентиры.

«Нам, взрослым, необходимо брать ответственность на себя и заниматься воспитанием детей, в том числе и патриотическим, давать правильные примеры для подражания. И это касается не только кинематографа. Взять, например, спорт. В России существует большое количество спортивных секций, где дети осваивают определенные боевые навыки. Вот только что с этими навыками делать дальше и как их направить в мирное благое русло? Здесь ответственность ложится на тренера», — пояснил Солдатенков.

Ранее мы сообщали, что сценаристу сериала «Купчино» грозит тюремный срок за дискредитацию ВС РФ.