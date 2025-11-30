Декабрьский «космический шторм»: точный график магнитных бурь и как защититься
Россиян предупредили о четырех волнах магнитных бурь, начиная с 3 декабря
Фото: [istockphoto.com/Tunatura]
Декабрь — месяц не только предпраздничного ажиотажа, но и период повышенной геомагнитной активности, способной внести серьезные коррективы в самочувствие метеозависимых людей. По предварительным прогнозам, конец 2025 года не станет исключением, принеся серию слабых, но ощутимых геомагнитных колебаний. Подробности о предстоящих космических штормах выяснили «Известия».
Потоки заряженных частиц, выброшенные Солнцем во время вспышек, регулярно достигают нашей планеты, вызывая возмущения магнитного поля Земли — те самые магнитные бури. Хотя серьезных "штормов" высших классов (G4-G5) не ожидается, даже незначительные всплески (класса G1) требуют внимания, особенно в период высокой нагрузки и стресса, связанного с подготовкой к Новому году.
Когда ждать геомагнитный удар: точный декабрьский календарь
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН прогнозируют четыре основных периода геомагнитных возмущений в декабре 2025 года. Стоит отметить, что самые мощные колебания придутся на конец месяца:
- 3–4 декабря: Незначительные, но возможные колебания магнитного поля.
- 10–11 декабря: Период умеренной магнитной бури.
- 17–18 декабря: Повышенная солнечная активность.
- 26–28 декабря: Возможен сильный геомагнитный всплеск — пиковый период активности.
Поскольку прогнозы солнечной активности всегда носят вероятностный характер, эти даты могут уточняться, но уже сейчас метеозависимым гражданам следует внести их в свой личный календарь здоровья.
Как Солнце бьет по сосудам: мнение врача
В зоне особого риска находятся люди с хроническими проблемами сердечно-сосудистой системы и расстройствами вегетативной нервной системы. Врач-эксперт Екатерина Демьяновская пояснила, что во время геомагнитных возмущений в сосудах может происходить замедление кровотока, что сопровождается понижением частоты сердечных сокращений и даже риском аритмии.
Спектр неприятных симптомов, которые легко списать на обычную усталость, крайне широк:
- Ноющая головная боль и головокружения.
- Тянущая боль в суставах.
- Скачки артериального давления, вызывающие давление в области глазниц.
- Сонливость или, наоборот, бессонница.
- Снижение концентрации внимания и замедление скорости реакции.
- Повышенная тревожность и чувство усталости.
Инструкция по защите: семь шагов для минимизации последствий
Чтобы минимизировать негативное влияние космического шторма и сохранить бодрость перед Новым годом, врачи советуют заранее скорректировать образ жизни. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Москвы Андрей Тяжельников рекомендует:
- Снизить психоэмоциональную нагрузку: По возможности отложить задачи, требующие высокого уровня концентрации, избегать стрессов и переутомления.
- Увеличить время сна и отдыха.
- Избегать тяжелой пищи: Отказаться от жареного, мучного, ограничить потребление кофе.
- Сделать ставку на «сердечную» диету: Включить в рацион продукты, богатые магнием и калием (бананы, орехи, шпинат, авокадо).
- Нормализовать режим: Неспешные прогулки на свежем воздухе помогут стабилизировать состояние и кровообращение.
- Контролировать хронические заболевания: Своевременно принимать назначенные препараты.
- Проверить прогноз заранее: Точные данные о магнитных бурях всегда публикуются на сайтах ведущих научных учреждений, например, Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Заблаговременная подготовка и выполнение этих простых рекомендаций позволят метеозависимым людям встретить декабрьские всплески без потерь для здоровья и сосредоточиться на праздничной суете.
Ранее сообщалось, что у женщин в периоды солнечных бурь может ухудшаться здоровье сердца.