Цифра не всесильна: в каких случаях россиянам нужно обращаться в МФЦ
Эксперт Климов: оформление доверенностей требует личного присутствия в МФЦ
Для большинства россиян заказ справок и документов через портал «Госуслуги» стал привычным делом. Личный визит в МФЦ уже не кажется обязательным. Однако в некоторых случаях без него все же не обойтись. Об этом рассказал интернет-изданию «Ямал-Медиа» ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов.
Ярослав Климов отметил, что цифровой сервис идеально подходит для автоматизированных задач: получения выписок, оплаты счетов или записи в ведомства.
Однако специалист выделил категории дел, которые невозможно решить онлайн:
- Нотариальные действия: оформление доверенностей, сделок и наследственных прав требует личного присутствия по закону.
- Сложные случаи: исправление ошибок в реестрах или выяснение причин необоснованных отказов. В таких ситуациях прямое общение с сотрудником МФЦ зачастую эффективнее, чем переписка через техподдержку портала.
«Нестандартные случаи, когда в реестре обнаружилась ошибка или ведомство прислало отказ без объяснений, эффективнее решать через специалиста МФЦ, а не через форму обратной связи на сайте», — подчеркнул эксперт.
