Декларацию о доходах за прошлый год необходимо подать в налоговую до апреля

Федеральная налоговая служба установила срок подачи декларации 3-НДФЛ за 2025 год до 30 апреля 2026 года. Отчитаться обязаны граждане, получившие определенные виды доходов.

К ним относятся индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие специалисты, а также лица, получившие доход от продажи имущества, дорогих подарков не от близких родственников, выигрышей, аренды или из зарубежных источников. Если декларация подается исключительно для получения налогового вычета, срок не регламентирован.

Уплатить исчисленный налог необходимо до 15 июля 2026 года. ФНС рекомендует использовать для подачи отчета «Личный кабинет налогоплательщика».

