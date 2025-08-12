Декларировать или платить: как не попасть на штраф за содержимое багажа

При пересечении границы многие путешественники сталкиваются с необходимостью декларировать багаж, но не все понимают, когда это действительно требуется. Юрист Анастасия Рудакова в беседе с интернет-изданием Regions пояснила ключевые правила, которые помогут избежать неприятностей с таможней.

Декларированию, как напомнила юрист, подлежат товары, стоимость которых превышает установленный лимит. В этот список входят драгоценности, наличные деньги свыше 10 тысяч долларов или евро, электроника, алкоголь и табачные изделия сверх нормы, а также некоторые лекарства и продукты питания. Особое внимание стоит уделить культурным ценностям и антиквариату.

Оформить декларацию можно заранее на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) или непосредственно при пересечении границы. Электронная версия документа сохраняется в личном кабинете с уникальным идентификационным номером (УИН), который нужно предъявить сотрудникам. Для тех, кто везет товары, подлежащие декларированию, предусмотрен «красный коридор».

Рудакова напомнила, что нарушение правил грозит 16.2 КоАП РФ и серьезными последствиями. Штрафы за недекларированные товары составляют от половины до двойной их стоимости, возможна и их конфискация. В особых случаях, например, при попытке провезти крупные суммы наличных или культурные ценности, нарушитель может столкнуться с уголовным делом.

Эксперт советует заранее изучать таможенные правила не только России, но и страны назначения. Это особенно важно для тех, кто везет подарки, технику или лекарства.

