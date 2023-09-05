«Дела детей — не повод уходить с рабочего места»: кому нужно дать дополнительные выходные

В Госдуме выступили с инициативой предоставлять четыре выходных дня в месяц за счет работодателя. Однако есть одно важное «но» — только для определенной категории граждан.

Кому и когда ждать

С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, которая направила соответствующее письмо на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. По ее словам, сейчас такая опция доступна родителям ребенка-инвалида.

В то же время, уточнила парламентарий, работодатели редко с радостью реагируют на необходимость многодетных родителей постоянно отлучаться из-за проблем с детьми. Поэтому такую опцию нужно распространить еще и на эту категорию граждан. Произойдет это, если такая идея получит поддержку в правительстве.

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Высокая загруженность мешает рожать

Как рассказал юрист по делам особой сложности, правозащитник детей, семьи и материнства Назар Назаров, демографическая политика в России сегодня находится на достойном уровне.

Вместе с этим, уточнил он, в законодательной базе для многодетных семей действительно есть ряд пробелов, устранение которых могло бы подтолкнуть семьи с одним и двумя детьми к дальнейшему расширению.

«На мой взгляд, сейчас родителей останавливает от рождения третьих и последующих детей высокая загруженность на работе, с которой достаточно сложно совмещать уход за несовершеннолетними. Работодатели часто отказывают многодетным сотрудникам в незапланированных отгулах по семейным обстоятельствам», — пояснил он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так, по словам собеседника, посещение родительских собраний, утренников, школьных концертов или просто совместное времяпрепровождение в будни становится невозможным.

«Аргумент у руководства простой: на законодательном уровне такая возможность не предусмотрена, так что дела детей — не повод уходить с рабочего места. Поэтому инициатива о четырех дополнительных выходных для многодетных родителей будет более чем оправдана», — подытожил Назаров.

Ранее Минтруд РФ не поддержал идею о выплатах многодетным на сборы детей в школу.