«Делает акцент на женственности»: психолог объяснила поведение Блиновской перед журналистами

Известный психолог Марианна Абравитова раскрыла, о чем говорит образ и поведение «Королевы марафонов» Елены Блиновской в суде.

Эксперт отметила, что цвет и длина одежды, в которой блогер появилась в здании суда, говорят о ее желании скрыться от глаз общественности. При этом она может добиваться снисхождения за счет своего женственного образа, добавила собеседница.

«Черный цвет бессознательно делает человека менее заметным. Он как бы сливается с интерьером. Каблуки, которые можно увидеть на Блиновской, говорят о том, что она, возможно, делает акцент на своей женственности», — поделилась Абравитова с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам психолога, Блиновская всем своим видом показывает уверенность в себе.

«Она как бы показывает, что у нее все не так плохо, как кажется. Но в первую очередь все эти уверенные движения и строгий образ созданы для нее самой. Это позволяет ей не впасть в депрессию и разбитое состояние», — добавила Абравитова.

Более подробный анализ внешнего вида и поведения Елены Блиновской читайте здесь.