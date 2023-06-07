«Делаете диверсии, сваливаете на Россию»: европейцы осудили советника президента Украины

Михаил Подоляк в социальных сетях осудил Илона Маска за призыв принять версию американского журналиста Такера Карлсона о том, что подрыв Каховской ГЭС – дело рук страны Зеленского.

Один из европейских пользователей в комментариях к публикации советника президента Украины отметил, что Илон Маск выступает за свободу слова в Twitter, но не комментировал никакие версии о подрыве плотины.

«Илон Маск такого не говорил! Он, конечно, разрешает свободу слова на платформе, но не заявил, что поддерживает точку зрения Такера Карлсона по этому поводу», – заявил юзер.

Некоторые комментаторы призывают советника Владимира Зеленского перестать врать. По версии европейцев, Украина решается на совершение диверсий из-за бессилия против России.

«Может, хватит врать? Вы не можете справиться с Россией, и делаете всякого рода диверсии, потом сваливаете на Россию. Вы рабы американских гегемонов, сидите на поводке и тявкаете»; «Только полный дебил поверит, что это сделала Россия», – пишут комментаторы.

Ранее европейцы осудили советника Зеленского за слова о детях.