Делегация белорусских школьников посетила Технопарк Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном

Двести восемьдесят школьников из Республики Беларусь посетили Технопарк Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в рамках межправительственных соглашений. Это уже вторая группа учащихся из Белоруссии, которая побывала в Подмосковье этим летом. Об этом заявили в Министерстве образования Московской области.

Так, в ходе визита школьники познакомилась с направлениями деятельности Технопарка, посетили высокотехнологичные лаборатории БиоХимТех, МехТех и ТехПред, а также музей Технопарка и планетарий. Особый интерес вызвали творческие мастерские КреативТеха, где учащиеся приняли участие в мастер-классах. Здесь они создавали сувениры своими руками, которые увезли с собой в качестве памятных подарков.

В завершение программы ребята посмотрели фильм о Физтех-лицее им. П. Л. Капицы, который познакомил их с историей лицея, его образовательными традициями и достижениями.

«Сначала я думал, что Технопарк — это просто выставка, где демонстрируют достижения прогресса. Однако оказалось, что это учебное заведение с множеством направлений, включая творчество, которое мне очень близко. Особенно запомнился планетарий, который я увидел впервые. Мне все очень понравилось, и я обязательно постараюсь вернуться сюда снова!», — поделился впечатлениями один из школьников Тимофей.

Примечательно, что также в туристическую программу международного обмена также вошли экскурсионные поездки в Коломну, Музей техники Вадима Задорожного, посещение Музея «Дорога памяти» и Храма Вооруженных сил РФ.

В минувшую субботу губернатор Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем Президента в ЦФО Игорем Щеголевым навестил жителей Курской области, размещенных в детском лагере «Звонкие голоса» в Клину.