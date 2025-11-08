Делегация из Химок на IX Съезде терапевтов Московской области: искусственный интеллект в медицине

7 ноября восемнадцать врачей Химкинской клинической больницы приняли активное участие в IX Съезде терапевтов Московской области, который состоялся в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья». Основное внимание на съезде было уделено вопросам интеграции искусственного интеллекта в медицинскую практику.

В первый день обсуждались такие актуальные темы, как разработка и внедрение современных медицинских информационных систем, а также применение ИИ в диагностике и лечении. Другой важной темой была телемедицина и ее роль в современном здравоохранении. Ученые и врачи представили доклады о передовых подходах в областях неврологии, респираторной медицины, терапии диабета и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Заместитель главного врача Химкинской клинической больницы по поликлинической части, Ирина Николаевна Должкова, была отмечена благодарственным письмом за ее вклад в развитие медицины. В рамках Съезда проходило 18 секций, а также мастер-классы, круглые столы и дискуссии, организованные Минздравом Подмосковья, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и Ассоциацией врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей. Эти мероприятия способствовали обмену опытом и обсуждению насущных проблем в сфере здравоохранения.

