Делегация МАГАТЭ завершила визит на ЗАЭС и покинула станцию

Кортеж с Рафаэлем Гросси пробыл на территории Запорожской АЭС не менее четырех часов. После они покинули станцию, о чем сообщил ТАСС.

Делегация Международного агентства по атомной энергии побывала на Запорожской атомной электростанции, которая два года назад перешла в собственность РФ. ЗАЭС считается крупнейшей электростанцией во всей Европе. Она имеет шесть энергоблоков, мощность каждого из которых — 1 гигаватт. Сейчас они находятся в режиме холодного останова и не вырабатывают электричество.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции по-прежнему остается нестабильной и хрупкой. Его слова приводятся в новом докладе агентства.

Ранее в пресс-службе ЗАЭС отметили, что радиационный фон на ЗАЭС и прилегающих территориях не превышает естественных природных значений и остается на уровне, который «соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков». Все оборудование обслуживается под строгим контролем.

Также сообщалось о цели визита главы МАГАТЭ Гросси. На своей странице в социальных сетях он написал, что едет «предотвращать ядерную аварию».