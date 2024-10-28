В административной столице ЮАР, Претории, прошла пресс-конференция представителей МИД ЮАР и Украины. На этом мероприятии побывали и журналисты RT , которым пытались помещать осуществлять работу.

Во время активного проведения официального мероприятия украинская делегация от МИД повела себя невоспитанно. Как отмечает Russian Today, представители ведомства пытались прикрыть микрофон телеканала пропагандистской книгой — CrimealsOurs. History of the Russian Myth («КрымНаш. История Русского Мифа»). Представители ЮАР осудили украинских гостей за поведение, напомнив, что провокации они могут устраивать только на своей земле.

«Украинская делегация пришла в ужас от микрофона RT <...> Его попытались сначала убрать, а потом закрыть пропагандистской книгой об «аннексии» Крыма. Но не вышло. Представители ЮАР напомнили, что украинские дипломаты не у себя дома», — сообщает канал.

Примечательно, что 28 октября Telegram неожиданно заблокировал аккаунт Russia Today на Украине. Аргументировали это «нарушением местного законодательства». Связанные с каналом аккаунты мессенджера также подвергли блокировке.

Ранее сообщалось, что канал RT работает в странах Запада, несмотря на ограничения.