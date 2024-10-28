Делегация Украины пришла в ужас от микрофона RT на пресс-конференции в ЮАР
Украинской делегации на пресс-конференции в ЮАР не дали убрать микрофон RT
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В административной столице ЮАР, Претории, прошла пресс-конференция представителей МИД ЮАР и Украины. На этом мероприятии побывали и журналисты RT, которым пытались помещать осуществлять работу.
Во время активного проведения официального мероприятия украинская делегация от МИД повела себя невоспитанно. Как отмечает Russian Today, представители ведомства пытались прикрыть микрофон телеканала пропагандистской книгой — CrimealsOurs. History of the Russian Myth («КрымНаш. История Русского Мифа»). Представители ЮАР осудили украинских гостей за поведение, напомнив, что провокации они могут устраивать только на своей земле.
«Украинская делегация пришла в ужас от микрофона RT <...> Его попытались сначала убрать, а потом закрыть пропагандистской книгой об «аннексии» Крыма. Но не вышло. Представители ЮАР напомнили, что украинские дипломаты не у себя дома», — сообщает канал.
Примечательно, что 28 октября Telegram неожиданно заблокировал аккаунт Russia Today на Украине. Аргументировали это «нарушением местного законодательства». Связанные с каналом аккаунты мессенджера также подвергли блокировке.
Ранее сообщалось, что канал RT работает в странах Запада, несмотря на ограничения.