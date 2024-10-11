Leipziger Zeitung: RT может работать во всех странах, несмотря на действия Запада

Канал RT способен работать везде, несмотря на сложившуюся ситуацию с западными санкциями и отключением вещания. Об этом пишет немецкое издание Leipziger Zeitung.

Авторы немецкого издания отсылают свой материал к «информационной войне» против Германии. По их версии, ее уже много лет якобы ведет Россия. Затронули в тему вещания RT, называя канал одним из главных пропагандистских СМИ РФ. По словам немецких журналистов, канал «преподносит российскую политику как лекарство от доминирования Запада».

«Россия продвигает АдГ, манипулирует нашими социальными дебатами в больших масштабах — от пандемии до войны на Украине — и систематически способствует недоверию к государству и средствам массовой информации», — говорится в статье.

По какой-то причине RT в ФРГ назвали главным рупором историй про упадок Германии и Европы. Добавили и стандартное обвинение про «вмешательство» Москвы во внутренние дела страны. Ранее об этом кричали и со стороны США, которые ввели санкции и запретили вещание.

Ранее издание WIRED сообщало, что санкции США не «убили» популярность RT в мире.