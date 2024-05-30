Делегация врачей из Подмосковья приняла участие во Всероссийском конгрессе МАВРС-2024

Врачи МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и Центра рассеянного склероза Московской области приняли участие во Всероссийском конгрессе МАВРС-2024 (Медицинская ассоциация врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что данное мероприятие прошло в Санкт-Петербурге уже в шестой раз для практикующих врачей-неврологов, радиологов, иммунологов из всех регионов России. МОНИКИ им. Владимирского там представили 7 врачей, которые представили более 10 докладов, в которых речь шла об их достижениях в сфере нейроиммунологии.

«В том числе мы рассказали об успехах в проведении клинических испытаний нового препарата для лечения рассеянного склероза, которые проводятся на базе МОНИКИ. Доклады были встречены с большим вниманием», — рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Максим Сутормин.

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