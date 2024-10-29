Делимханов осудил запрет на ношение никабов в школах Владимирской области

Депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов раскритиковал введение запрета на ношение хиджабов и никабов в школах во Владимирской области. Он планирует добиться его отмены. Об этом Делимханов написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что уже встретился с депутатом Госдумы от Владимирской области Игорем Игошиным и обсудил ряд вопросов, в том числе и запрет на ношение религиозной одежды в образовательных учреждениях. В результате стороны пришли к соглашению, что приказ нужно отменить.

Делимханов подчеркнул, что Россия является многоконфессиональной страной, в которой религиозные ценности уважают на самом высоком уровне. В связи с этим, отметил парламентарий, запрет традиций, присущих тому или иному вероисповеданию, является «бесцеремонным».

Ранее сообщалось о том, что Владимирская область первой в России запретила носить хиджабы и никабы.