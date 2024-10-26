Владимирская область первой в России запретила носить хиджабы и никабы

Минобразования Владимирской области выпустило правовой локальный акт, дополнив им требования к одежде учащихся. Там отдельным пунктом говорится о запрете хиджабов, никабов, следует из текста документа.

При этом сразу стоит отметить, что в минувшем сентябре российское правительство отказалось поддержать соответствующий законопроект о локальных запретах ношения религиозной одежды на федеральном уровне, оставив всё на откуп региональных властей.

Таким образом получается, что Владимирская область стала первой, где в образовательных учреждениях запретили ношение никабов и хиджабов.

«Не допускается ношение одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося», — следует из документа.

Как отмечается в решении властей Владимирской области, под запрет попадают не только хиджабы и никабы, а также любые явно демонстрирующие религиозную принадлежность одежда и аксессуары.

Ранее стало известно, что прокуратура Приморского края взяла на контроль проверку всех локальных актов общеобразовательных учреждений города Уссурийска после того, как в местных телеграм-каналах разошлась информация, что одна из местных школ категорически запретила девочкам являться на уроках в брюках.