«Делимобиль» взял в заложники семью с детьми: с семьи стребовали почти 100 тысяч рублей

Поездка на каршеринге «Делимобиль» обернулась для жительницы Новой Москвы штрафами на сумму 84 тысячи рублей. Женщина арендовала Nissan Qashqai по акционному тарифу «Межгород» для поездки из Москвы в Пермь, ожидая заплатить 9500 рублей за 72 часа использования с завершением аренды в пункте назначения. Об этом пишет портал BFM .ru.

На третий день пути в службу безопасности компании поступил сигнал о отклонении от маршрута. Сотрудники сервиса связались с клиенткой, указав на нарушение условий договора, где, по их утверждению, были прописаны разрешенные дороги. Спустя короткое время автомобиль был дистанционно заблокирован прямо во время движения.

По словам женщины, в районе, где это произошло, наблюдались проблемы с интернетом, что не позволяло перестроить маршрут в приложении. Семья с уставшими детьми оказалась в сложной ситуации: до Перми оставалось два часа, а предложенный сервисом объездной путь занимал 21 час. Приняв решение оставить автомобиль у торгового центра в Ижевске, они доехали до конечного пункта на такси.

После этого на клиентку обрушились дополнительные начисления: плата за простой, штраф в 30 тысяч рублей за оставление авто не в указанном месте и безакцептное списание еще 30 тысяч. Общая сумма превысила 84 тысячи рублей. Автоюрист Илья Афанасьев, комментируя ситуацию, указал на возможный конфликт между условиями акционного предложения и стандартным договором. Он подчеркнул, что подобные штрафы необходимо оспаривать, а дистанционная блокировка движущегося автомобиля могла привести к серьезной аварии.

Ранее сообщалось, что жители Бронниц ищут способ помочь пернатым на Москве‑реке в лютые морозы.